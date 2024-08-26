Вестник Кавказа

Промышленность Ставрополья прирастет рядом крупных заводов

Промышленность Ставрополья прирастет рядом крупных заводов
© Фото: пресс-служба Администрации Буденновского муниципального округа
На Ставрополье в скором времени построят несколько крупных промышленных предприятий, которые будут перерабатывать газ и производить гофрокартон и полимерную упаковку.

Ставропольский край расширяет спектр промышленных предприятий региона – в скором времени здесь заработают крупные производства, сообщил глава краевого Минпрома Иван Ковалев.

В Буденновске уже стартовало строительство газохимического комплекса ООО "Ставролен", который возводится на средства инвестора, также в крае будут построены заводы по выпуску полимерной упаковки и гофрокартона, передает "АиФ-Ставрополье".

"Инвестиционная привлекательность Ставрополья очень хорошая. У нас как по прошлому году, так и по этому - масса инвестиционных проектов, которые находятся на разных стадиях - как в проработке, так и в реализации"

- Иван Ковалев

Также в крае открываются новые индустриальные парки - один из них вскоре заработает на Кавминводах, добавил министр.

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