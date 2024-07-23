Ставрополье нарастило производство минералки

С января по июль Ставропольский край увеличил выпуск минеральной воды на 19%. Он произвел порядка 940 млн полулитров, рассказали в региональном Минэкономразвития.
Причинами повышенного производства стали увеличенный поток туристов и рост экспорта.
"Наши курорты бьют рекорды по турпотоку — более 5 млн гостей за шесть месяцев. Конечно, это сказывается и на потреблении воды. Ставропольская минералка — один из брендов региона. В тоже время предприятия края увеличивают экспорт"
- первый замминистра экономического развития Ставрополья Евгений Полькин
На российском рынке минералки вода из Ставрополья составляет почти 7%.
Напомним, что среди основных импортеров ставропольской продукции находятся Азербайджан, Саудовская Аравия, Китай и Беларусь. В будущем регион планирует расширить географию экспорта до стран Африки, Азии и Ближнего Востока.