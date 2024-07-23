Вестник Кавказа

Ставрополье нарастило производство минералки

Ребровский бювет в Кисловодске
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Производство минеральной воды на Ставрополье увеличилось на 19% в сравнении с 2023 годом. Причины – повышенный турпоток и увеличение экспорта.

С января по июль Ставропольский край увеличил выпуск минеральной воды на 19%. Он произвел порядка 940 млн полулитров, рассказали в региональном Минэкономразвития.

Причинами повышенного производства стали увеличенный поток туристов и рост экспорта.

"Наши курорты бьют рекорды по турпотоку — более 5 млн гостей за шесть месяцев. Конечно, это сказывается и на потреблении воды. Ставропольская минералка — один из брендов региона. В тоже время предприятия края увеличивают экспорт"

- первый замминистра экономического развития Ставрополья Евгений Полькин

На российском рынке минералки вода из Ставрополья составляет почти 7%.

Напомним, что среди основных импортеров ставропольской продукции находятся Азербайджан, Саудовская Аравия, Китай и Беларусь. В будущем регион планирует расширить географию экспорта до стран Африки, Азии и Ближнего Востока.

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