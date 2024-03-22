Производство минералки выросло на 32% в России

С начала года в России на треть возросло производство минеральной воды. С начала года выпущено почти 70 млн литров целебной воды.

Россия в 2024 году увеличила производство минеральной воды, из серой зоны вышли десятки предприятий, информацией поделились в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), операторе маркировки "Честный знак".

"Самые высокие темпы роста зафиксированы в сегменте газированной минеральной природно-лечебной воды, прирост объемов производства составил 32% - с 52 млн литров в первом полугодии 2023 года до 69 млн литров в этот же период 2024 года"

– ЦРПТ

Всего в РФ за шесть месяцев произведено 6,3 млрд литров питьевой воды, в том числе:

воды с газом - 694 млн л, плюс 30%,

воды без газа - 4,1 млрд л, плюс 15%.

На улучшении статистики сказывается не только фактическое увеличение производства, но и выход предприятий из тени.

"За счет ухода с него (рынка) подделок и контрафакта легальные производители смогли нарастить свою рыночную долю… Например, в Красноярском крае из тени вышло девять производителей воды после введения маркировки, в Республике Крым - 12, а в Курской области - три производителя"

– ЦРПТ

В сообщении отмечается, что больше всего питьевой воды, согласно данным за полугодие, произвели подмосковные компании, передает ТАСС.