Вестник Кавказа

В российских магазинах будут продавать новую кубанскую минералку

В российских магазинах будут продавать новую кубанскую минералку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Кубани планируют построить в Крымском районе завод по производству новой минеральной воды "Мерчанская" – она пополнит обширную линейку минеральных вод Кубани, самый яркий представитель которых – сочинский "Нарзан".

В Крымском районе Краснодарского края в скором времени заработает новый завод, который будет расфасовывать в бутылки природную минеральную воду "Мерчанская".

Обойдется завод, деньги в который инвестирует индивидуальный предприниматель, в 217 млн рублей, а заработает в полную силу предприятие в 2026 году, передает портал Юга.ру.

Минеральные воды Кубани уже снискали популярность у российских покупателей своими целебными свойствами, к тому же в крае большие запасы разнообразных питьевых минеральных вод, которые поставляют питьевые соляно-щелочные холодные источники.

Эти воды применяются при лечении болезные желудочно-кишечного тракта и печени. Есть на Кубани и просто питьевые минеральные воды.

Какой будет новая вода, пока неизвестно - специалисты сейчас проводят ее экспертизу на предмет качества и состава, затем они проверят мощность источника.

Напомним, только в первом полугодии минувшего 2023 года Кубань произвела 31,8 млн литров минералки, заняв по ее количеству 11-е место в России.

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