Минеральная вода Железноводска пойдет в Китай

Представители КНР заинтересовались выпускаемой в Железноводске минеральной водой. В частности, может начаться экспорт в Поднебесную Славяновской и Смирновской.

Китайцы в скором времени смогут попробовать минералку из Железноводска, рассказал глава города.

"Представители Китая заинтересовались возможностью ее поставок в свою страну"

– Евгений Бакулин

По словам градоначальника, сейчас процесс находится на стадии переговоров. Производители обсуждают возможность поставок Славяновской и Смирновской для нужд китайского правительства.

Мэр уточнил, что пока не согласованы ни объемы поставок, ни дата их запуска. Однако Бакулин уверен, что сотрудничество будет масштабным.

Напомним, именно источники Славяновской и Смирновской целебных вод сделали Железноводск знаменитым курортом. Славяновская применяется при болезнях ЖКТ и урологических недугах. Смирновская помогает при хронических, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритах и колитах, болезнях печени, желче- и мочевыводящих путей, проблемах с обменом веществ. Гостям Железноводска доступна и лечебная грязь Тамбуканского озера, обладающая антибактериальным и противовоспалительным эффектом.