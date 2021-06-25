Зимний отдых в Железноводске: как поправить здоровье, что посмотреть?

Зимой курорты Кавказских Минеральных вод (КМВ) меньше загружены, да и путевки, билеты, проживание - все дешевле. Расскажем о возможностях лечебной базы одной из жемчужин КМВ - города-курорта Железноводска, который называют "маленькой Швейцарией".

Где находится Железноводск?

Он находится на территории естественной лесной зоны, между двух гор - Железной и Бештау, в долине, покрытой лесом. Если посмотреть на город сверху, то можно увидеть вокруг него сплошной ковер реликтовых лесов. Этот природный фильтр делает воздух целебным, полным кислородом и фитонцидами. Благодаря горно-лесному климату, зима здесь мягкая, почти без морозов.

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

Чем знаменит Железноводск?

История Железноводска берет начало с 1810 года, когда известным русским врачом Федором Гаазом на склонах горы Железной были обнаружены минеральные источники. В настоящее время курорт Железноводск - излюбленное место отдыха и лечения россиян. Известность городу принесли, главным образом, два целебных источника - Славяновский и Смирновский, а также лечебная грязь Тамбуканского озера.

Славяновская вода - температура 55 градусов, используется для лечения ЖКТ и урологических болезней. Она оказывает противовоспалительное действие на почки, может способствовать выходу песка из почек. Помимо приема внутрь, вода применяется в виде ванн и орошения.

- температура 55 градусов, используется для лечения ЖКТ и урологических болезней. Она оказывает противовоспалительное действие на почки, может способствовать выходу песка из почек. Помимо приема внутрь, вода применяется в виде ванн и орошения. Смирновская вода - температура 37 градусов. Применяется для питьевого лечения при хронических, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритах и колитах, заболеваниях печени, желчевыводящих и мочевыводящих путей, болезнях обмена веществ.

- температура 37 градусов. Применяется для питьевого лечения при хронических, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритах и колитах, заболеваниях печени, желчевыводящих и мочевыводящих путей, болезнях обмена веществ. Тамбуканская грязь имеет ярко выраженное антивоспалительное, антибактериальное действие, улучшает функцию органов, в совокупности с другими лечебными факторами расширяет физиологические возможности организма.

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

Железноводск сегодня

Курорт Железноводск сейчас активно развивается, улучшается инфраструктура. Разработано онлайн-приложение, через которое можно построить маршрут, посмотреть описания достопримечательностей, забронировать отель или столик в ресторане. Считав QR-код на любом интересном объекте, вы сможете попасть на соответствующую страницу в этом приложении. В городе 23 санатория разной категории оснащенности и комфортности, городская бальнеогрязелечебница, клиника Северо-Кавказского федерального научно-клинического центра.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что и как лечат в Железноводске?

заболевания желудочно-кишечного тракта

опорно-двигательного аппарата

органов дыхания

урологические и гинекологические заболевания.

Курорт круглогодичный. Проживание и питание здесь в среднем дешевле, чем в остальных городах КМВ, а уровень лечения высокий. Перед приездом надо проконсультироваться с лечащим врачом и получить курортную карту. Если у вас ее нет, вам предложат пройти обследование. Рекомендуемый курс лечения 7, 14, 21 день.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Многие здравницы курорта оснащены современным медоборудованием, используют различные методы диагностики и терапии:

грязе- и водолечение

гидро- и физиотерапия

кишечные процедуры

лечебная физкультура

массаж, ингаляции

лечебные ванны

души

орошения.

Применяются специфические методы лечения при урологических, гинекологических, нервных, лор-заболеваниях, проводится психокоррекция нарушений в сфере психосоматики. Предусмотрено комплексное обследование и лечение детей от 4 лет. Осуществляется восстановительное лечение для больных, перенесших COVID-19.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Где остановиться лечиться в Железноводске?

Наиболее популярные, по версии регионального Управления курортами, основанной на отзывах отдыхающих, санатории:

"Эльбрус"

"Дубрава"

"Им. 30-летия Победы"

"Источник"

"Машук Аква-Терм".

Все они многопрофильные, имеют удобное расположение, собственную лечебно-диагностическую базу, в их арсенале различные специализированные лечебные программы, собственные бюветы питьевой минеральной воды, лечебно-плавательные бассейны с гидромассажем, а также теплые переходы между корпусами, охраняемые парковки.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое курсовка в Железноводске?

Если вы приехали на курорт без путевки, можно купить лечебную курсовку в Железноводской бальнеогрязелечебнице, где используются

радонотерапия

минеральные ванны

тамбуканская грязь.

В пакет курсовки входит

проживание в комфортабельной гостинице

консультация врача-терапевта, который назначит соответствующее лечение.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стоимость процедур по различным программам лечения на 14 дней стоит в пределах 20 тыс. рублей.

Для детей до 14 лет предоставляются скидки до 20% на все процедуры.

Взимается курортный сбор 100 рублей в сутки.

Помимо санаториев, в городе работают пансионаты, отели, гостевые дома, в курортной зоне города сдается немало квартир, цены начинаются от 1500 рублей в сутки. В городе немало точек питания. Минеральная вода в бюветах бесплатна.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Достопримечательности Железноводска

Курортный парк

Парк естественного происхождения, расположился на склонах нескольких гор – Бештау, Развалки и горы Железной. Начинается с площади им. Ленина, состоит из нескольких уровней, имеет разделение на Нижний и Верхний парки.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На его территории находятся минеральные источники:

Смирновский

Славяновский

Незлобинский

Лермонтовский.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В парке вы увидите:

Пушкинскую галерею

Дворец эмира Бухарского

Цветочный календарь

арт-объект "Знаки Зодиака"

Музыкальную беседку

памятник Лермонтову.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Парк украшен скульптурами, летними беседками, цветочными клумбами. На аллеях парка демонстрируют свое искусство местные художники. В парке проходят несколько терренкуров, пешеходных маршрутов длиной от 3,5 до 8 км, которые являются частью санаторно-курортного лечения. Из парка начинается Каскадная лестница, ведущая к озеру "Тридцатка".

Пушкинская галерея

Находится на территории Курортного парка. Главная визитная карточка Железноводска. Она похода на Лермонтовскую галерею в Пятигорске. Обе спроектированы и построены польским архитектором Стефаном Шиллером в 1902 году. Это одноэтажное удлиненное здание с небольшим куполом посередине, выполнено из стекла и металлических конструкций, с изящными архитектурными элементами, изящными башенками с остроконечными шпилями, ярко голубыми стенами и цветными витражами. С момента появления и по сей день используется для проведения культурно-досуговых мероприятий.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Внутри несколько залов. В галерее организуются выставки, в разное время там выступали: Мамонт Дальский, Вера Комиссаржевская, Айседора Дункан, Людмила Русланова, Леонид Утесов, Ян Френкель, Майя Кристалинская, Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, иллюзионист Игорь Кио. Во время Великой Отечественной войны в здании был госпиталь.

Дворец эмира Бухарского

Дворец выполнен в псевдомавританском стиле по проекту русского архитектора Владимира Семенова. Был возведен на средства эмира Бухары Сеид Абдулахад-хана в 1912 году. Однако до конца строительства здания, которое продолжалось 5 лет, эмир не дожил, и его наследник передал дворец дому Романовых по случаю его 300-летия. После революции здание использовалось как санаторий, лазарет во время войны, гостиница. Сейчас оно объявлено памятником истории федерального значения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Каскадная лестница

Еще один предмет гордости Железноводска. Она самая длинная на юге России, ее длина 860 метров. Лестница двухсторонняя, посередине ее каскадами стекает вода, заполняя проточные бассейны, украшенные скульптурами. Поднимаясь по лестнице, вы можете видеть на ступеньках таблички с указанием количества калорий, которое вы сожгли. Преодолев все 574 ступеньки можно сжечь 175 ккал. На одной из площадок лестницы имеется бювет с минеральной водой №56, схожей составу с "Ессентуки №4".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Озеро "Тридцатка"

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В городе есть небольшое искусственное озеро, котлован которого был вырыт в 1954 году, но в последние годы, в результате благоустройства, набережная вокруг озера изменилась до неузнаваемости и стала популярным местом отдыха. Здесь создана инфраструктура для отдыха, открыты кафе и рестораны. Есть спортивные площадки и инвентарь, детские площадки. Зимой, конечно, озеро покрывается льдом, но остается прекрасным местом для прогулок.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На одном из островков, который называется "Остров гулливеров" установлены мини-копии высотой чуть выше человеческого роста, известных на КМВ гор. Тут можно увидеть гору Железную, Машук, Бештау и другие. Озеро находится в нескольких минутах ходьбы от санатория им. 30-летия Победы, от которого оно и получило свое название.

В Железноводске стоит также посмотреть старинные здания Станции почтовых дилижансов и Ванн Островского.

Как доехать до Железноводска?

Добраться можно из города Минеральные воды на маршрутке или такси. Расстояние 20 км. Электрички по данному маршруту не ходят. Маршрутные такси отходят от железнодорожного вокзала Минвод. Время в пути 35-40 минут. Расписания нет, отправляются по мере заполнения с 6.00 до 18.00. Если ехать на автомобиле, нужно выехать на дорогу Е50 и по ней ехать до Железноводска. Такси, помимо обычных, можно найти через приложения ЯндексGo или Uber. Еще вариант - заказать трансфер в Железноводск на Kiwitaxi или сайтах туроператоров. Из Железноводска ходят маршрутки в другие города КМВ.