Дворец бухарского эмира в Железноводске

© Фото: Исмаил Агакишиев/ "Вестник Кавказа"

В предгорьях Большого Кавказа, в курортном городке Железноводск, помимо многочисленных источников минеральной воды можно найти здание удивительной архитектуры, несвойственной региону. Это дворец эмира Бухарского. Учитывая небольшие размеры, его также называют особняком или просто домом эмира.

Откуда в Железноводске взялся бухарский эмир

Эмират Бухара с средины XIX века был вассальным государством Российской империи. Предпоследний эмир Бухары Сеид Абдулахад-хан слыл человеком просвещенным и непоседливым: говорил по-узбекски, на фарси, по-арабски и по-русски, укрощал жеребцов, любил соколиную охоту, много путешествовал, был генералом от кавалерии Русской армии. Последний российский император пожаловал ему титул "высочество" и орден Святого Апостола Андрея Первозванного. В Бухаре эмиру не сиделось: он ездил по Российской империи, бывал в Петербурге, а особенно любил Крым и Кавказские Минеральные Воды. Причем на юг он приезжал настолько часто, что выстроил себе дворцы в Ялте и в Железноводске.

Фото: Исмаил Агакишиев/ "Вестник Кавказа"

Кто строил дворец

Для разработки проекта своего дворца в Железноводске эмир пригласил архитектора Владимира Семенова, который позже станет главным архитектором Москвы и в 1930-х разработает Генплан реконструкции столицы. А в начале XX века Семенов работал в Пятигорском управлении Кавминвод, где делал проекты зданий в популярных в то время стилях модерн и неоклассицизм: пятигорский отель "Бристоль", санаторий "Азау" в Ессентуках. В том же стиле он разработал и проект дворца бухарского эмира, но в жизнь воплощать его не стал. Построил здание архитектор Иван Байков, приложивший также руку к возведению соляно-щелочных ванн в Ессентуках, пятигорской сейсмической станции, кисловодскому архитектурному ансамблю "Стеклянная струя"...

Строился дворец долго – начали в 1907-ом, закончили только в 1912 году. К тому времени заказчика уже почти два года не было в живых, и эмиром Бухары стал его сын, Сеид Алим-хан, которому Николай II даровал титул Его Высочество.

Исмаил Агакишиев/ "Вестник Кавказа"

Как дворец стал санаторием

По легенде, новый эмир, узнав о гибели рабочего на дворцовой стройке, счел это дурным предзнаменованием и отказался там появляться. Но от судьбы так и не ушел: в 1917 году ему пришлось бежать в Афганистан. А дворец после революции отдали под санаторий, где поправляли здоровье феминистка Клара Цеткин, сестра Ленина - Мария Ульянова и жена вождя мирового пролетариата Надежда Крупская. Причем последние две, судя по всему, приезжали подлечиться не в этот самый санаторий, а в соседний, но тот не сохранился, и "лавры" достались дворцу.

Сегодня в бывшем особняке бухарского эмира работает гостиница.

Исмаил Агакишиев/ "Вестник Кавказа"

Архитектура дворца

Стоит признать, что дворец за более чем вековую историю своего существования неоднократно перестраивался. Архитекторы определяют его стиль, как неомавританский с элементами модерна. Фасад украшали хорезмские и бухарские умельцы, сделав на нем резьбу в узбекском стиле и выложив стены керамикой с растительным орнаментом. Войти во дворец можно по каменной лестнице, на которой сидели каменные же львы. Сегодня цари зверей по-прежнему сторожат лестницу, но сделаны они уже из другого материала.

Исмаил Агакишиев/ "Вестник Кавказа"

Центральное здание планировалось использовать в качестве официальной резиденции, но не сложилось. Внутри дворец устроен сложно: там множество лестниц, коридоров и переходов. В гостиной уцелел большой камин с изразцами. Раньше над входом можно было прочитать "Добро пожаловать!", но позже надпись, сделанная арабской вязью, исчезла.

Безусловным плюсом дворца считается его расположение на возвышенности. Это делает памятник архитектуры начала ХХ века заметным издалека и привлекает туристов, приезжающих "на воды".