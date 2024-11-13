Бакинскую декларацию по управлению водными ресурсами примут на COP29

В рамках COP29 в Баку сегодня будет принята Бакинская декларация, в которой будут затронуты вопросы управления водными ресурсами – планируется, что работа по этому направлению в дальнейшем будет только усиливаться.

Участники климатической конференции COP29 в Баку сегодня примут Бакинскую декларацию по управлению водными ресурсами, поведал руководитель водного мандата гендиректора Глобального договора ООН Джейсон Моррисон.

По его словам, если говорить о деятельности по сглаживанию последствий климатических изменений, то этот процесс идет недостаточно быстро, амбиции участников все еще не достигают нужного уровня, а результаты не отвечают поставленным целям.

"В то же время мы все больше осознаем важность адаптации к изменениям климата и необходимость повышения устойчивости"

– Джейсон Моррисон

Представитель ООН уточнил, что на нынешней и на будущей конференциях COP29 и COP30 темы воды и адаптации к изменениям климата становятся ключевыми, параллельно идет работа по глобальной программе действий по адаптации.

"Я надеюсь, что мы продолжим развивать Бакинскую декларацию, которая будет опубликована сегодня, и усилим этот импульс на пути к следующей конференции, которая пройдет в Бразилии в следующем году"

– Джейсон Моррисон