Радиацию, изменение климата и связанные с ними вызовы обсудили на COP29

Мероприятие на тему "Радиация и изменение климата: новые вызовы" состоялось сегодня в Баку в рамках COP29. Его провели в павильоне Азербайджана МЧС и Госагентство по регулированию ядерной и радиологической деятельности.

Сегодня в Баку в рамках климатической конференции COP29 состоялось мероприятие, посвященное теме "Радиация и изменение климата: новые вызовы".

Оно прошло в павильоне Азербайджана. Модераторами выступили МЧС Азербайджана и Госагентство по регулированию ядерной и радиологической деятельности.

Участниками мероприятия стали представители МЧС, министерства цифрового развития и транспорта, Минсельхоза, Минэнерго, Минэкологии и природных ресурсов, а также Государственного агентства водных ресурсов и МАГАТЭ.

В ходе выступления на мероприятии начальник Госагентства по регулированию ядерной и радиологической деятельности МЧС Ниджат Алиев поведал собравшимся о работе по радиологическому мониторингу и охране окружающей среды, укреплению соответствующей инфраструктуры и т. д. в Азербайджане.

После состоялись выступления директора отдела МАГАТЭ Вэя Хуаня, директора Департамента ядерных исследований Агентства инноваций и цифрового развития Минцифры Джалала Нагиева, начальника отдела Минсельхоза Сеймура Сафарли. Они рассказали о вопросах, которые необходимо решить в связи с изменениями климата.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями, участники получили ответы на свои вопросы.