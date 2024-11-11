Вестник Кавказа

На COP29 в Баку согласовано спасение Каспия от обмеления

На COP29 в Баку согласовано спасение Каспия от обмеления
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Проблема обмеления Каспийского моря была поднята в ходе мероприятия на COP29 в Баку. Его участники выступили с презентациями и отчетами на тему, а в конце подписали декларацию о сотрудничестве.

В павильоне Азербайджана на COP29 прошло мероприятие, где подняли важнейшую для региона проблему обмеления Каспийского моря. Его участниками стали официальные лица прикаспийских стран – Азербайджана, России, Казахстана, Ирана и Туркменистана.

О влиянии климатических изменений на уровень воды в Каспии рассказала замминистра экологии АР Умайра Тагиева. Она отметила важность партнерства в регионе и совместных исследовательских проектов.

С отчетом о состоянии Каспия также выступила исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсон. Его подготовили совместно с Минэкологии Азербайджана.

Участниками мероприятия стали и представители Всемирного банка и Зеленого климатического фонда. Они представили собственные презентации по теме.

Помимо этого, была подписана «Декларация министров и высокопоставленных лиц прикаспийских государств об усилении сотрудничества в связи с понижением уровня воды в Каспийском море».

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COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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