Вестник Кавказа

ООН на COP29: обмеление Каспия угрожает безопасности региона

Дикий пляж в Дербенте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представитель ООН на COP29 в Азербайджане выступил со следующим заявлением: постепенное обмеление Каспийского море может угрожать безопасности региона. Чтобы решить проблему, страны должны работать сообща.

Продовольственная безопасность Каспийского региона может находиться под угрозой. Причина – обмеление Каспия, отметила исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Ингер Андерсен в ходе COP29, который проходит с 11 по 22 ноября.

«Я опасаюсь за безопасность региона. Эту проблему надо решать скорейшим образом, поскольку в противном случае до пяти млн человек будут находиться под угрозой»

- Ингер Андерсен

Она выделила важность объединения стран Каспийского региона в решение проблемы, так как ее преодолеть можно только работая сообща.

Напомним, что ранее Россия и Азербайджан начали сотрудничать в рамках борьбы с проблемами Каспийского моря и создали для этого рабочую группу. Страны начали активно работать в этом направлении после визита президента РФ Владимира Путина в Баку.

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COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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