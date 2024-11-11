ООН на COP29: обмеление Каспия угрожает безопасности региона

Представитель ООН на COP29 в Азербайджане выступил со следующим заявлением: постепенное обмеление Каспийского море может угрожать безопасности региона. Чтобы решить проблему, страны должны работать сообща.

Продовольственная безопасность Каспийского региона может находиться под угрозой. Причина – обмеление Каспия, отметила исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Ингер Андерсен в ходе COP29, который проходит с 11 по 22 ноября.

«Я опасаюсь за безопасность региона. Эту проблему надо решать скорейшим образом, поскольку в противном случае до пяти млн человек будут находиться под угрозой»

- Ингер Андерсен

Она выделила важность объединения стран Каспийского региона в решение проблемы, так как ее преодолеть можно только работая сообща.

Напомним, что ранее Россия и Азербайджан начали сотрудничать в рамках борьбы с проблемами Каспийского моря и создали для этого рабочую группу. Страны начали активно работать в этом направлении после визита президента РФ Владимира Путина в Баку.