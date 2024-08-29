Лейла Алиева приняла участие в круглом столе по охране Каспийского моря на COP29

Сегодня вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в круглом столе на тему "Бассейн Каспийского моря: оценка и устранение рисков" в рамках COP29 в Баку.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева приняла участие в дискуссиях круглого стола на тему "Бассейн Каспийского моря: оценка и устранение рисков", который прошел в рамках COP29.

Мероприятие было организовано совместно компанией "Бакинский международный морской торговый порт", Университетом АДА, IDEA, Caspian İntegrated Scientific Network (CASPISNET), Калифорнийским университетом (UCLA) и Программой охраны окружающей среды ООН.

Лейла Алиева выступила на открытии мероприятия. Она обратила внимание на важность охраны экосистемы Каспия. Участникам круглого стола была представлена информация о его богатой экосистеме, было отмечено, что на долю Каспия приходится более 40% общих водных ресурсов озер мира. Лейла Алиева добавила, что проблемы, которые наблюдаются в Каспийском море, затрагивают популяции в том числе тюленей, осетров и лосося.

Она коснулась ряда вопросов, которые связаны с работой IDEA. В том числе Лейла Алиева поведала о проектах "Богатые бассейны", "Капля" и Национального парка Гызылагадж – он был выбран первой приморской охраняемой территорией на Каспии в рамках сотрудничества с организацией Blue Marine Foundation. Было сказано также, что с 2011 года при участии свыше 7 тыс волонтеров удалось собрать и переработать порядка 120 т отходов с прибрежных территорий.

Указав на важное значение молодежи для охраны окружающей среды, Лейла Алиева заявила о большом значении подготовки молодых специалистов, которые будут работать над тем, чтобы сохранить уникальное Каспийское море для будущих поколений.

В заключение Лейла Алиева сообщила о важности мониторинга и непрерывного анализа с целью сохранения уникальной экологической системы Каспийского моря, призвала международных экспертов и представителей исследовательских центров реализовать совместные проекты и инициативы.

В ходе круглого стола прозвучали выступления гендиректора Бакинского порта Талеха Зиядова, постпреда Азербайджана при Отделении ООН в Женеве и других международных организациях Галиба Исрафилова, руководителя программы ООН Grid-Genev Паскаля Педуцци, профессора Института окружающей среды и устойчивого развития Калифорнийского университета UCLA, руководителя проекта CТree Сассан Саатчи, эксперта Бакинского порта и координатора CASPISNET Эльнура Сафарова, профессора Назарбаев университета Эмиля Байрамова и профессора Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Андрея Костяного.

По итогам круглого стола было заявлено о создании Каспийского центра климата и устойчивости, который займется всесторонним изучением проблем Каспийского моря и разработкой предложений по их решению.