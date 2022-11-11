Лейла Алиева приняла участие в выпуске в дикую природу редких животных

В Шахдагский нацпарк в Азербайджане в природу выпустили редких животных. Участие в мероприятии приняла Лейла Алиева.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, глава Общественного объединения IDEA Лейла Алиева приняла участие в церемонии выпуска в природу редких животных.

Церемония состоялась в четверг в Исмаиллинском отделении Шахдагского нацпарка в Азербайджане. В нацпарк выпустили благородных оленей, дагестанских туров, а также дикобразов.

Два года назад Лейла Алиева участвовала в выпуске для адаптации в дикой среде благородных оленей. Всего 29 августа в дикую природу выпустили 12 благородных оленей, трех дагестанских туров и 10 дикобразов, выращенных в Бакинском зоопарке.

Животные были выращены в рамках проекта «Развитие биоразнообразия», который совместно реализуются IDEA, Бакинским зоопарком и Минэкологии АР, и призванного восстановить популяцию редких и исчезающих видов животных.