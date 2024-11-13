ЦИК Грузии сотрудничает с прокуратурой в расследовании фальсификаций на выборах

ЦИК Грузии ведет сотрудничество с прокуратурой в деле о фальсификациях на парламентских выборах 2024 года, рассказал глава комиссии Георгий Каландаришвили.
Он отметил, что сотрудничество двух ведомств важно для ответа на провокации и ложные обвинения оппозиции о фальсификации результатов выборов, которые посыпались сразу после окончания голосования.
«Мы сотрудничаем по двум простым причинам: первое, как коллегиальный орган с административным органом, а второе – важно чтобы в рамках расследования прокуратуре была предоставлена вся та важная информация и доказательства, которые ответят на безосновательные обвинения или ложную информацию»
- Георгий Каландаришвили
Глава ЦИК передал, что ходил в прокуратуру и предоставил им всю необходимую информацию. Он также отметил, что доказательств фальсификации выборов нет. Это подтвердили вердикты судов, куда обращались оппозиция и НПО.