Вестник Кавказа

ЦИК Грузии сотрудничает с прокуратурой в расследовании фальсификаций на выборах

Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Грузинская прокуратура и ЦИК сотрудничают в деле о фальсификациях на выборах в парламент, что прошли 26 октября. Об этом рассказал глава комиссии.

ЦИК Грузии ведет сотрудничество с прокуратурой в деле о фальсификациях на парламентских выборах 2024 года, рассказал глава комиссии Георгий Каландаришвили.

Он отметил, что сотрудничество двух ведомств важно для ответа на провокации и ложные обвинения оппозиции о фальсификации результатов выборов, которые посыпались сразу после окончания голосования.

«Мы сотрудничаем по двум простым причинам: первое, как коллегиальный орган с административным органом, а второе – важно чтобы в рамках расследования прокуратуре была предоставлена вся та важная информация и доказательства, которые ответят на безосновательные обвинения или ложную информацию»

 - Георгий Каландаришвили

Глава ЦИК передал, что ходил в прокуратуру и предоставил им всю необходимую информацию. Он также отметил, что доказательств фальсификации выборов нет. Это подтвердили вердикты судов, куда обращались оппозиция и НПО.

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