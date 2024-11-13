Вестник Кавказа

Оппозиционеру вынесли приговор за нападение на главу ЦИК Грузии

Машина полиции в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Расследование уголовного дела о нападении с краской на председателя грузинского Центризбиркома Георгия Каландаришвили завершено, более того, виновному уже вынесли приговор.

Представителю оппозиции Давиду Киртадзе, который плеснул черную краску в лицо главе ЦИК Георгию Каландаришвили несколько дней назад, вынесли приговор, сообщают грузинские СМИ.

Киртадзе, который имеет статус члена Центризбиркома и представляет в нем коалицию "Единство – Национальное движение", приговорен к штрафу. Ему придется заплатить за свой поступок полтысячи лари ($180).

Дело в отношении оппозиционера рассматривалось в ускоренном порядке, пишет Sputnik Грузия.

Нападение на главу ЦИК в Грузии

Председатель ЦИК Георгий Каландаришвили подвергся нападению 16 ноября, прямо на заседании, на котором подводились итоги парламентских выборов, прошедших 26 октября.

В какой-то момент Давид Киртадзе подошел к Каландаришвили и выплеснул на него черную жидкость, предположительно, краску. Она попала на лицо главы ЦИК и в глаза, так что его запланированный брифинг пришлось отменить.

Было открыто уголовное дело, оно расследовалось по статье об умышленном причинении менее тяжкого вреда здоровью.

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