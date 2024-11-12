Вестник Кавказа

Парламент Грузии начнет работу без оппозиции

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Вхождения оппозиционных партий в парламент Грузии ждать не будут. С таким заявлением выступили в правящей партии «Грузинская мечта», победившей на выборах.

Власти Грузии не хотят просить оппозицию начать работу в парламенте, как это делалось после голосования в 2020 году, передал один из лидеров «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе.

«Я вам гарантирую, что никакой просьбы, мольбы с нашей стороны не будет. В отличие от прежнего случая, когда мы не скрывали, ходили на консультации и старались заполнить парламент. Сейчас нас это вообще не интересует. Что хотят, пусть то и делают»

- Мамука Мдинарадзе

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил свой прогноз. С его слов, оппозиция, не согласная с результатами выборов, все равно войдет в парламент.

Напомним, что по итогам выборов «Грузинская мечта» набрала 89 мандатов, в сумме оппозиция получила 61 мандат.

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