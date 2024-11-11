Итоги выборов в Грузии: "Мечта" получила 89 мандатов из 150

Сегодня ЦИК Грузии подвел итоги выборов, состоявшихся 26 октября. Победа за правящей партией - почти 54% голосов и 89 мандатов.

На итоговом заседании по итогу парламентских выборов в Грузии объявлены результаты, 89 мандатов получает правящая партия.

На выборах проголосовали более 2,1 млн человек из более чем 3,5 млн избирателей. Почти 35 тыс бюллетеней были признаны недействительными.

Секретарь Центризбиркома страны Георгий Джавахишвили огласил окончательные итоги - 89 мандатов из 150 получает «Грузинская мечта», правящая партия установила новый рекорд, она в четвертый сохранить власть, в ее пользу голоса отдали 53,93% избирателей.

Также в парламент 11-го созыва по итогу выборов проходят, преодолев барьер в 5% голосов, четыре объединения:

"Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") - 19;

"Единство – национальное движение" ("ЕНД", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16;

"Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14;

"За Грузию" – 12.

Таким образом, 61 мандат получили оппозиционные движения, при этом все они отказываются признавать итоги выборов, заявляя о фальсификации.

Оглашение итогов в ЦИК Грузии проходит на фоне акции протеста у здания. Кроме того, само заседание стартовало с потасовки в результате которой пострадал глава ЦИК Георгий Каландаришвили, оппозиционный член ЦИК плеснул ему в лицо черной краской, в результате совещание было прервано, после чего глава ЦИК вновь появился в зале с повязкой на глазу. Каландаришвили отметил, что провокации только подтверждают правоту ЦИК относительно избирательного процесса.

Теперь, после того как итоги выборов объявлены, президент Грузии Саломе Зурабишвили должна назначить первое заседание парламента 11-го созыва. Это должно произойти в течение десяти дней.