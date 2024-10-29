Вестник Кавказа

Драка в ЦИК Грузии - подведение итогов выборов стартовало в Тбилиси

Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
На сегодня в Грузии назначено подведение итогов парламентских выборов. Заседание началось с того, что оппозиционер облил краской главу ЦИК Грузии.

В Тбилиси 16 ноября стартовало заседание, на котором должны быть подведены окончательные итогов выборов в грузинский парламент. В начале встречи произошла потасовка, после чего заседание прервали.

Глава Центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Каландаришвили был облит краской - на такой шаг пошел первый выступающий от оппозиции Давид Киртадзе, представитель "ЕНД". Оппозиционер плеснул в лицо председателю ЦИК черной краской, после этого произошла драка. Инцидент был быстро исчерпан, в настоящее время заседание прервано.

Встреча для подведения итогов выборов проходит в здании ЦИК Грузии, возле которого на очередную акцию протеста собрались сторонники оппозиции, не признающие результатов выборов.

За ситуацией следит полиция.

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