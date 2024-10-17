Оснований для революции в Грузии нет – Каладзе

Каха Каладзе заявил, что оппозиция делает все для осуществления беспорядков в Грузии. Он подчеркнул, что в стране есть свобода слова и самовыражения.

Тбилисский мэр Каха Каладзе заявил, что грузинская оппозиция предпринимает любые попытки для осуществления беспорядков и нагнетания обстановки в Грузии.

Однако он подчеркнул, что у оппозиции нет никаких ресурсов для этого, основания для государственного переворота и революции в Грузии отсутствуют.

Каладзе отметил, что все видят ложные обвинения оппозиции в рамках начатых расследований по итогам выборов в Грузии. Глава города добавил, что они не предоставили ни одного доказательства.

Кроме того, градоначальник подчеркнул, что в Грузии есть свобода слова и выражения, и гражданин страны имеет право выразить свою свободу, но одна не должна выходить за правовые рамки.