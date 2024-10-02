Вестник Кавказа

Сокращение коррупции – цель властей Грузии

Президентский дворец в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Премьер Грузии заявил, что власти поставили перед собой цель. Руководство хочет превратить страну с наиболее низким уровнем коррупции.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что руководство страны поставило перед собой амбициозную цель, связанную с борьбой с коррупцией.

Он отметил, что власти республики намерены сократить коррупцию в Грузии до такого уровня, чтобы страна была среди мировых лидеров по этому показателю.

Ранее Всемирный банк провел исследование "Коррупция среди госслужащих", согласно которому Грузия расположилась на 22 месте в мире и на 11-м в Европе.

Кобахидзе подчеркнул, что данным показателем Грузия может гордиться. Он добавил, что власти взяли хороший темп для еще большего снижения уровня коррупции.

Глава правительства отметил, что руководство продолжит работать прозрачно, чтобы обществу было известно о каждом решении, которое примет кабинет министров.

 

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