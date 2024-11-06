Вестник Кавказа

Грузия выберет нового президента в январе 2025 года

Президентский дворец
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Когда состоятся выборы президента в Грузии? Ответ дал грузинский премьер Ираклий Кобахидзе на полях COP29 в Баку. Он также оценил нынешнюю политическую обстановку в Грузии.

Нового президента Грузия будет выбирать, по всей видимости, в начале будущего года, такую дату озвучил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, общаясь с журналистами на полях конференции COP29, которая проходит в эти дни в Баку.

Прежде всего глава правительства оценил общественно-политическую ситуацию в Грузии, назвав ее "мирной", а также "спокойной".

Он напомнил о сроках обязательных процедур, которые проводятся в связи с выборами в парламент, прошедшими 26 октября: после подведения итогов парламентских выборов, а точнее на десятый день после этого события, состоится первое заседание нового парламента.

"После этого начнется парламентская жизнь, и вскоре, предположительно в начале января, состоятся президентские выборы"

– Кобахидзе

Затем, уточнил премьер, пройдет инаугурация избранного президента.

Таким образом, констатировал Кобахидзе, Грузия продолжает жить своей обычной жизнью.

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