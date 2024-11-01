Вестник Кавказа

«Грузинская мечта» привлечет к ответственности оппозицию без большинства в парламенте

Плакат к выборам в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правящей партии в Грузии не нужно конституционное большинство в парламенте, чтобы привлечь оппозицию к ответственности. Об этом заявили генсек «Грузинской мечты» и премьер-министр страны.

Оппозиционные партии, продолжающие идти против конституционного строя Грузии, могут привлечь к ответственности и без большинства в парламенте, заявил мэр Тбилиси и генсек победившей на выборах партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе в разговоре с журналистами.

«Несмотря на то, что мы не смогли получить конституционного большинства, не исключаю начала работы над тем, чтобы ответственность понесли все те люди, которые совершили предательские действия против страны»

- Каха Каладзе

Он подчеркнул, что у большинства грузинского народа остались крайне негативные воспоминания о правлении одной из крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение», основанной Михаилом Саакашвили.

О наказании оппозиции также вспомнил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Он отметил, что для внесения иска в Конституционный суд требуется небольшое количество депутатов, а своими действиями оппозиционные лидеры только приближают соответствующее решение.

Политик также добавил, что оппозиция не имеет достаточно ресурсов для смены власти неконституционным путем.

«Считаю, что они очень скоро остановятся, в том числе получат соответствующие инструкции и, в конечном счете, не знаю, к счастью или к несчастью, окажутся в парламенте в креслах»

- Ираклий Кобахидзе

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