Грузинская оппозиция озвучила свой план

Лидеры грузинской оппозиции, не согласные с результатами парламентских выборов, рассказали своим сторонникам на митинге, каким образом они намерены действовать и что собираются предпринять завтра.

Оппозиционеры собираются продолжать протесты против итогов выборов в парламент Грузии, стало известно сегодня на митинге у здания законодательного органа.

Прежде всего, оппозиционные лидеры заявили, что намерены действовать сообща, не сдаваться и добиваться проведения новых парламентских выборов.

Далее, они заявили, что организовать протесты стоит не только у парламента на проспекте Руставели – митинги, по мнению оппозиции, необходимо устраивать по всему Тбилиси. Именно поэтому завтра очередная акция протеста состоится в 14:00 (13:00 мск) у Дворца спорта.

Кроме того, каждый понедельник будет созываться митинг на проспекте Руставели, в ходе которого, как сегодня, организаторы будут рассказывать о планах на ближайшую неделю, пишет Sputnik Грузия.