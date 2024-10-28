Вестник Кавказа

Суд в Грузии отказался аннулировать протоколы выборов по иску НПО

Агитация за партию Грузинская мечта
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Принцип тайного голосования был сохранен на парламентских выборах в Грузии. Суд отказался удовлетворять иск НПО с требованием аннулировать часть протоколов с выборов.

Иск НПО "Ассоциация молодых юристов Грузии" по вопросу нарушения принципов тайного голосования на выборах и необходимости аннулировать результаты не был удовлетворен судом.

НПО требовала аннулировать итоги протоколов с 86 избирательных участков. Озургетский районный суд отмети, что тайна голосования была выполнена.

"Суд принял решение и не удовлетворил указанный иск. Безусловно, тайное голосование было полностью защищено"

– председатель окружной избирательной комиссии Озургети Бердия Ломидзе

В "Ассоциации молодых юристов Грузии" считают, что результаты выборов должны быть аннулированы на 2/3 - более чем с 2,2 тыс участков.

Напомним, выборы, согласно данным ЦИК, выиграла "Грузинская мечта" с 53,93% голосов. Оппозиция, поддерживающие ее НПО и президент страны Саломе Зурабишвили заявили, что выборы были тотально фальсифицированы. В связи с заявлениями проводится следствие, однако никто из тех, кто не признает итоги выборов, не сотрудничает со следствием.

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