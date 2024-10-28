Народный защитник Грузии отказался верить в фальсификации

Манипуляции с голосами избирателей в Грузии невозможно было выполнить в том объеме, о котором говорит оппозиция. С таким мнением выступил Народный защитник республики.

Метод «карусели» невозможно было использовать на парламентских выборах в Грузии, заявил Народный защитник страны Леван Иоселиани.

«Человеку со здравым смыслом трудно поверить, что, к примеру, 350 тысяч избирателей были выведены на "карусели". Чтобы перевезти 350 тысяч человек в разные районы, даже если это так, требуется около 30 тысяч микроавтобусов или более 10 тысяч автобусов. И все это произошло так, что никто в этой стране ничего не узнал? Я в это не верю»

- Леван Иоселиани

Также он не верит в то, что тысячи грузин были лишены удостоверений личности, потому что подобные жалобы ему не поступали.

Тем не менее, Иоселиани согласен с тем, что на выборах присутствовали нарушения.

«Процедурные нарушения, конечно, были. Кто сказал, что их не было? Ведь об этом написано так много жалоб... Лучшим примером этого является заключение БДИПЧ ОБСЕ, в котором зафиксировано множество нарушений»

- Леван Иоселиани

При этом он считает, что он, как Народный защитник, не имеет права говорить о легитимности или нелегитимности выборов, так как не принимал в этом никакого участия.

Напомним, что сразу после объявления итогов выборов в парламент Грузии, где победила «Грузинская мечта», оппозиция отказалась признать их законность и стала говорить о фальсификациях. О методе «армянской карусели» впервые заговорила президент страны Саломе Зурабишвили. В связи с этим, Генпрокуратура республики попросила ее прийти на допрос, чтобы предоставить доказательства своих слов в начатом ведомством расследовании. От допроса Зурабишвили отказалась.