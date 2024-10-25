Вестник Кавказа

Кобахидзе заявил об отсутствии фактов о серьезных нарушениях на выборах

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
© Фото: соцсети Ираклия Кобахидзе
Глава грузинского правительства не видит никаких доказательств фальсификации на выборах. По его словам, нет и фактов, доказывающих, что на выборах были серьезного рода нарушения.

Фактов, свидетельствующих о серьезных нарушениях на выборах в Грузии, на данный момент нет. Об этом заявил премьер-министр республики.

"В действительности не существует никаких фактов, указывающих на то, что не то, что речь идет о фальсификации, а что могли быть установлены какие-либо серьезные нарушения на этих выборах"

– Ираклий Кобахидзе

Он подчеркнул, что оппозиции больше ничего не остается, кроме как заявлять о фальсификации. По словам главы правительства, таким образом они оправдываются перед избирателями, ведь до выборов они говорили, что "Грузинскую мечту" поддерживает не более 35%.

Напомним, выборы в республике прошли в минувшие выходные. Победу на них одержала правящая партия, за которую свои голоса отдали около 54% избирателей. При этом другие партии, преодолевшие 5%-ный барьер, который необходим для прохода в парламент, результаты выборов признавать отказались.

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