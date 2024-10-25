В Грузии расследуют 47 уголовных дел по фактам фальсификаций на выборах

В Грузии начато расследование 47 уголовных дел, связанных с прошедшими в стране парламентскими выборами, поведали в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Активность следственных органов инициирована многочисленными обращениями партий, ЦИК Грузии, а также информацией, которую передали через СМИ.
В прокуратуре Грузии отметили, что сейчас идет разбирательство по фактам фальсификаций, нарушения тайны голосования, подкупа избирателей, воспрепятствования деятельности СМИ и другим случаям попрания закона.
"В следственные ведомства активно вызывают и допрашивают лиц, информированных и причастных к предполагаемым преступлениям, совершенных в ходе избирательного процесса. Назначены соответствующие экспертизы, ведется изучение видеоматериалов и идентификация лиц, проводятся соответствующие следственные и процессуальные действия"
– прокуратура Грузии
В надзорном органе страны призвали свидетелей нарушений на выборах явиться в прокуратуру для дачи показаний.