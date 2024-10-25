Вестник Кавказа

В Грузии расследуют 47 уголовных дел по фактам фальсификаций на выборах

Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Нашумевшие выборы в Грузии прошли, но страсти еще не улеглись. Прокуратуре страны предстоит разобраться в десятках уголовных дел, связанных с нарушениями электорального процесса.

В Грузии начато расследование 47 уголовных дел, связанных с прошедшими в стране парламентскими выборами, поведали в пресс-службе Генеральной прокуратуры. 

Активность следственных органов инициирована многочисленными обращениями партий, ЦИК Грузии, а также информацией, которую передали через СМИ. 

В прокуратуре Грузии отметили, что сейчас идет разбирательство по фактам фальсификаций, нарушения тайны голосования, подкупа избирателей, воспрепятствования деятельности СМИ и другим случаям попрания закона. 

"В следственные ведомства активно вызывают и допрашивают лиц, информированных и причастных к предполагаемым преступлениям, совершенных в ходе избирательного процесса. Назначены соответствующие экспертизы, ведется изучение видеоматериалов и идентификация лиц, проводятся соответствующие следственные и процессуальные действия"

– прокуратура Грузии 

В надзорном органе страны призвали свидетелей нарушений на выборах явиться в прокуратуру для дачи показаний.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1010 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В ЕС назвали беспрецедентным откат Грузии в вопросе евроинтеграции

В ЕС назвали беспрецедентным откат Грузии в вопросе евроинтеграции

ЦИК Грузии пожаловался на давление после выборов

ЦИК Грузии пожаловался на давление после выборов

Посол ЕС заявил о серьезных нарушениях на выборах в Грузии

Посол ЕС заявил о серьезных нарушениях на выборах в Грузии

Зурабишвили призвала прокуратуру заняться своим делом и не беспокоить ее

Зурабишвили призвала прокуратуру заняться своим делом и не беспокоить ее

ЕК отказалась от переговоров с Грузией о приеме в Евросоюз

ЕК отказалась от переговоров с Грузией о приеме в Евросоюз

Москва выступила за нормализацию отношений с Тбилиси

Москва выступила за нормализацию отношений с Тбилиси

Оппозиция призвала президента Грузии не сотрудничать с прокуратурой

Оппозиция призвала президента Грузии не сотрудничать с прокуратурой

ЦИК Грузии обратился в Генпрокуратуру из-за возможных фальсификаций на выборах

ЦИК Грузии обратился в Генпрокуратуру из-за возможных фальсификаций на выборах

На устранение последствий урагана в Имерети выделено 2 млн лари

На устранение последствий урагана в Имерети выделено 2 млн лари

Оппозиция озвучила главное требование к властям Грузии

Оппозиция озвучила главное требование к властям Грузии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы