Вестник Кавказа

Штаты потребовали от президента Грузии данные о фальсификации выборов

Саломе Зурабишвили
© Фото: Сайт президента Грузии
Госдеп призвал Саломе Зурабишвили предоставить данные о подтасовке выборов. Штаты считают необходимым расследовать дело.

Глава пресс-службы американского Госдепа Мэтью Миллер призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили предоставить все данные о возможной фальсификации парламентских выборов, в чем она обвиняет руководство Грузии.

"Президент может говорит сама за себя, но, насколько я понимаю, она заявила, что у нее есть информация о нарушениях, так что, надеюсь, она сможет предоставить эту информацию"

- Мэттью Миллер

Дипломат заявил, что Вашингтон считает необходимым расследовать нарушения, которые якобы были во время выборов. Он напомнил, что Штаты приостановили программу оказания помощи Тбилиси.

Напомним, 26 октября в Грузии парламентские выборы, на которых победила "Грузинская мечта". Президент Грузии и оппозиция отказались принимать результаты.

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