Вестник Кавказа

Итоги выборов в Грузии взволновали Байдена

Итоги выборов в Грузии взволновали Байдена
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Байден заявил, что встревожен событиями в Грузии. Он сказал, что выборы в стране сопровождались запугиванием и принуждением.

Американский президент Джо Байден прокомментировал результаты прошедших в Грузии парламентских выборов. Он заявил, что встревожен "отступлением страны от демократии".

Глава государства также сказал, что его волнует принятие в Грузии законопроекта об агентах иностранного влияния. По его словам, Тбилиси "копирует российские законы".

Кроме того, Байден считает, что выборы сопровождались многочисленными злоупотреблениями административным ресурсом, запугиванием и принуждением граждан.

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