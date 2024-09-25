Итоги выборов в Грузии взволновали Байдена

Байден заявил, что встревожен событиями в Грузии. Он сказал, что выборы в стране сопровождались запугиванием и принуждением.

Американский президент Джо Байден прокомментировал результаты прошедших в Грузии парламентских выборов. Он заявил, что встревожен "отступлением страны от демократии".

Глава государства также сказал, что его волнует принятие в Грузии законопроекта об агентах иностранного влияния. По его словам, Тбилиси "копирует российские законы".

Кроме того, Байден считает, что выборы сопровождались многочисленными злоупотреблениями административным ресурсом, запугиванием и принуждением граждан.