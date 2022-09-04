Вестник Кавказа

Грузия поблагодарила Венгрию за поддержку евроинтеграции

Грузия поблагодарила Венгрию за поддержку евроинтеграции
© Фото: сайт правительства Грузии
Венгерский премьер Виктор Орбан получил слова благодарности от грузинского коллеги Ираклия Кобахидзе за помощь в евроинтеграции республики. Он отметил важность нахождения Венгрии в Совете Евросоюза.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил благодарность венгерскому коллеге Виктору Орбану за поддержку интеграции страны в ЕС и подчеркнул взаимосвязи двух стран. Встреча двух политиков произошла сегодня на совместной пресс-конференции в Тбилиси.

«Особую нагрузку имеет тот факт, что визит премьер-министра осуществляется в период председательства Венгрии в Совете Евросоюза. Наш важнейший внешнеполитический приоритет - интеграция в Евросоюз. И, естественно, в этом плане Венгрии придается большое значение»

- Ираклий Кобахидзе

Он подчеркнул особую роль, которую сыграла Венгрия в получении Тбилиси статуса кандидата на членство в ЕС.

Политик также выразил надежду на то, что Венгрия и впредь будет поддерживать Грузию.

Помимо этого, политики обсудили совместные связи в экономической и туристической сферах и договорились об углублении отношений в будущем.

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