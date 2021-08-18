Орбан позитивно оценил организацию выборов в Грузии

Парламентские выборы в Грузии нельзя назвать недемократическими. С таким заявлением выступил венгерский премьер Виктор Орбан в ходе визита в Тбилиси.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Тбилиси с визитом, где встретился с грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе и поздравил того с успешным завершением парламентских выборов на совместной пресс-конференции.

Политик заявил, что никто не может называть прошедшее голосование недемократичным.

«Я наблюдаю за тем обсуждением, которое возникло после оглашения результатов выборов. Я также ознакомился с международными реакциями. Могу сказать, что никто не осмелился утверждать, что эти выборы или их результаты были каким-либо образом недемократичными, кроме тех критических мнений, которые были высказаны»

- Виктор Орбан

Венгерский премьер отметил позитивное развитие отношений двух стран.

«Две страны имеют взаимные отношения, которые насыщены позитивом и обоюдными успехами – возможно, это объясняется историей, поскольку вы - народ, борющийся за свободу, и мы тоже обладаем таким же духом»

- Виктор Орбан

Помимо этого, он рассказал, что решил не посещать Грузии до окончания выборов в парламент, так как это могло быть воспринято, как вмешательство в избирательный процесс. Но сейчас он очень рад находится в грузинской столице.

Напомним, что выборы в парламент Грузии прошли в минувшую субботу. На них одержала победу партия «Грузинская мечта» с 53,92%. Оппозиция, оставшаяся в меньшинстве, объявила бойкот новому парламенту из-за итогов голосования.