Виктор Орбан прилетел в Тбилиси с официальным визитом

В столицу Грузии в двухдневным официальным визитом сегодня прилетел премьер-министр Венгрии Виктор Орбан – действующие власти страны расценивают это как поддержку после парламентских выборов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сегодня прибыл в Грузию с официальным визитом – он прилетел в Тбилиси на третий день после парламентских выборов, на которых с убедительным перевесом победила правящая в стране партия "Грузинская мечта".

"Визит премьер-министра Венгрии в Грузию – это очень четкая поддержка... Мы, конечно, придаем большое значение этому визиту, так как это является признанием той важной победы, которой добилась "Грузинская мечта"

- первый вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили

Власти Грузии и в дальнейшем рассчитывают углублять тесное сотрудничество с Венгрией как со стратегическим партнером и рассчитывает, что этот визит поможет укреплению отношений со странами Евросоюза, отметил Давиташвили, передает Sputnik Грузия.

Напомним, Орбан прилетел в Тбилиси в качестве премьер-министра Венгрии, хотя страна сейчас председательствует в Совете Евросоюза.