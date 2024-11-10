Премьер Грузии ожидает вхождения в парламент оппозиционных партий

Глава грузинского правительства прокомментировал нежелание оппозиционных партий признавать итоги выборов. По его мнению, они в конечном счете все равно сделают это и войдут в парламент.

Все партии, отказывающиеся пока признавать победу "Грузинской мечты" на октябрьских выборах, в итоге все равно войдут в парламент. Такое заявление сделал 15 ноября премьер-министр Грузии.

"Я думаю, что в итоге все войдут в парламент. Это мой прогноз"

– Ираклий Кобахидзе

Глава правительства подчеркнул, что жители Грузии уже легитимизировали парламент, поэтому властям не нужно ждать этого от оппозиции. Он напомнил, что в голосовании на выборах приняли участие 2,1 млн человек, а свои голоса за правящую партию отдали 1,1 млн избирателей.

Напомним, в конце прошлого месяца в республике состоялись очередные выборы в парламент, завершившиеся победой нынешнего руководства страны. Все остальные партии, прошедшие в парламент, отказались признавать итоги выборов и заявили об их тотальной фальсификации.