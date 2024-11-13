Вестник Кавказа

Турпоток в Турцию из России показал рост на 5-6% за год

Турпоток в Турцию из России показал рост на 5-6% за год
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турция продолжает оставаться для россиян одним из главных направлений заграничного туризма. В этом году в стране зафиксировали рост числа туристов из России.

Курорты Турции в этом году смогли привлечь на 5-6% больше россиян, чем в прошлом году, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). 

Всего путешественников из России насчитали около 6,7 млн человек. Летний сезон оказался для туристического сектора Турции особенно успешным: смогли привлечь на 15-17% больше гостей из России. 

Эксперты РСТ объяснили это грамотной политикой владельцев гостиниц и отелей, которые не стали повышать цены или повысили их незначительно. Также сыграл роль и более стабильный курс рубля. 

Отметим, что в прошлом году в Турции с туристическими целями побывали 6,3 млн соотечественников.

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