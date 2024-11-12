Вестник Кавказа

"День туризма" впервые проводится на COP в Баку

Cop29
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Баку открылся "День туризма" в рамках COP29. Программа дня включает ряд мероприятий, в том числе первую министерскую встречу. Будет представлена "Декларация COP29 по улучшению действий по борьбе с изменением климата в туристическом секторе".

Сегодня в рамках Конференции ООН по климату COP29, которая проходит в эти дни в Баку, проходит первый в истории COP "День туризма".

На Дне состоялась "Первая встреча министров по совершенствованной климатической деятельности в туристическом секторе", организатором выступили Государственное агентство по туризму Азербайджана, Туристская организация ООН при поддержке Программы ООН по окружающей среде.

В министерской встрече принимают участие министры туризма из почти 30 стран, а также представители международных организаций. Мероприятие направлено на поддержку процесса более эффективной интеграции туризма в национальные климатические стратегии.

На встрече была отмечена роль туризма в борьбе с глобальным изменением климата - туризм влияет на климат, и сам оказывается под влиянием климатических изменений.

Глава азербайджанского Агентства Фуад Нагиев призвал участников присоединиться к "Декларации COP29 по улучшению действий по борьбе с изменением климата в туристическом секторе", которая будет представлена на встрече. Она является дорожной картой для интеграции туризма в национальные и глобальные климатические стратегии, а также в определяемые на национальном уровне вклады.

Президент COP29 Мухтар Бабаев отметил, что исторический тематический "День туризма", впервые проходящий в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC), является важным шагом в направлении интеграции туризма в глобальную климатическую повестку дня, в соответствии с Парижским соглашением и целями устойчивого развития.

"Туризм может сыграть важную роль в климатической деятельности. Благодаря внедрению методов устойчивого развития и использованию инновационных технологий туризм может стать моделью для устойчивости, адаптации и митигации"

– президент COP29

Генсек ООН по туризму Зураб Пололикашвили заметил, что туризм впервые включен в программу деятельности Конференции - это ключевой поворотный момент для сектора. На туризм приходится 3,4% мирового ВВП.

"Однако, когда мы сталкиваемся с климатическим кризисом, туризм также должен быть путем решения. Принимая такие инициативы, как Бакинская декларация и Глазговская декларация, мы формируем пути к малокарбоновому и устойчивому будущему"

– Генсек ООН по туризму

Также на встрече обсуждалась "Инициатива по улучшению климата в туризме", она входит в повестку дня председательства COP29 в качестве глобальной инициативы по улучшению климатической деятельности в сфере туризма.

Сегодня на COP29 будет обнародована "Декларация COP29 по улучшении действий в области климата в туристическом секторе", к ней присоединились уже более 50 стран и 8 негосударственных организаций.

Принятая в Баку "Декларация COP29 по улучшению климатической деятельности в туристическом секторе", основанная на успехах "Глазговской декларации по климатической деятельности в туризме", определяет в качестве основной цели лучшую интеграцию сектора в национальную и глобальную климатическую политику с целью расширения климатических мер в туристическом секторе.

В Баку в рамках первого "Дня туризма" COP состоятся три круглых стола высокого уровня по темам: "Повышение климатических амбиций туристического сектора - от обязательств к исполнению (измерение и декарбонизация)", "Повышение климатических амбиций туристического сектора – от обязательств к исполнению (регенерация/адаптация и финансирование)", "Улучшение климатических действий в туризме: инновационные решения и продвижение вперед" и различные тематические презентации.

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