Вестник Кавказа

Сотрудничество Азербайджана и ВОЗ обсудили на COP29

Сотрудничество Азербайджана и ВОЗ обсудили на COP29
В Баку в рамках COP29 состоялась встреча главы Минздрава Азербайджана и регионального директора ВОЗ по Европе. Стороны обсудили сотрудничество.

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев и директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Генри Клюге провели встречу в рамках COP29 - Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Мусаев указал на наличие эффективных взаимоотношений Азербайджана с международными организациями здравоохранения, в том числе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Он также отметил важность проводимой в Баку COP29 и сообщил, что Азербайджан, как организатор Конференции, присоединился к Альянсу за преобразования в целях защиты климата и охраны здоровья (ATACH).

Была выражена уверенность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества Баку и ВОЗ.

Клюге отметил высокий уровень организации Конференции ООН по изменению климата.

"Азербайджан всегда на самом высоком уровне, достойно принимает и организует международные мероприятия, и COP29 не является исключением"

– Клюге

На COP29 обсуждаются актуальные темы, мероприятие является прекрасной возможностью для мирового сообщества объединить свои усилия по определению практических решений, добавил он.

Также, информирует Минздрав АР, на встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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