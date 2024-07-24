Фонд "Самрук-Казына" выделил средства на социальные проекты

Фонд народного благосостояния "Самрук-Казына" выделил своему единому акционеру правительству Казахстана $2,614 млрд, большая часть средств будет затрачена на финансирование социальных проектов в стране.

Фонд народного благосостояния "Самрук-Казына" отправил деньги правительству Казахстана, сообщила пресс-служба холдинга, управляющего госактивами.

Большая часть средств, 579 млрд тенге, в виде дивидендов поступила в республиканский бюджет, 272 млрд тенге направлено на финансирование программы по строительству арендного жилья, 228 млрд тенге фонд направил на финансирование социальных проектов - строительство медцентров, жилья для социально уязвимых слоев населения и других целей, 105 млрд тенге затрачено на газификацию населенных пунктов. Часть средств будет выплачена регионам, пострадавшим от весеннего паводка, передает Sputnik Казахстан.

"С учетом ранее принятых решений о выплате дивидендов и финансировании социальных проектов, выплата дополнительных дивидендов в рамках решения правительства по утверждению финансовой отчетности Фонда за 2023 год не предусмотрена"

- АО "Самрук-Казына"

АО "Самрук-Қазына" реализует в стране 130 инвестиционных проектов на общую сумму более 53,5 трлн тенге, добавили в пресс-службе фонда.

(1 тенге = $0,002)