Вестник Кавказа

Жители казахстанского Риддера получат новую больницу

Жители казахстанского Риддера получат новую больницу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В городе Ридлер в Восточно-Казахстанской области вскоре заработает новый больничный комплекс, который достроят за 56,7 миллионов долларов, украденных коррупционерами – в его состав войдут стационар и поликлиника.

Власти Казахстана решили потратить часть денег, украденных коррупционерами и выведенными ими за рубеж, на строительство больничного комплекса в Риддере (Восточный Казахстан).

Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил выбелить на завершение строительства многопрофильного больничного комплекса со стационаром на 200 коек и поликлиникой на 500 посещений в смену 28,2 млрд тенге ($56,7 млн) из средств, возвращенных в рамках Закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов", сообщает Primeminister.kz.

Частично комплекс уже построен, но на завершение проекта общей стоимостью 34,8 млрд тенге ($70 млн), начатого в 2021 году, нужны были дополнительные деньги, которые нашлись в Специальном государственном фонде.

Риддер, моногород с высокой демографической нагрузкой, давно нуждался в современной больнице – его население составляет 55 тыс человек, почти четверть - 22,7% из которых - старше 60 лет, а единственная городская больница уже отпраздновала свое 80-летие.

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