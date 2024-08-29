Казахстан построит крупнейший в мире завод по производству водорода

Власти Казахстана решили развивать водородную энергетику, присоединившись к Водородной инициативе – в стране разрабатывается проект производства "зеленого" водорода в Мангистауской области.

Власти Казахстана подписали соглашение с немецко-шведской группой компаний Svevind Energy Group, согласно которому в Мангистауской области страны будет построен завод по производству климатически нейтрального водорода, который будет экспортироваться в Европу.

Проект, который оценивается в $50 млрд, станет крупнейшим в мире - завод будет ежегодно производить до 2 млн т "зеленого" водорода и заработает в 2032 год, передает Sputnik Казахстан.

Столь революционный проект – результат присоединения страны к Hydrogen Breakthrough Agenda и принятия Концепции развития водородной энергетики, заявил на панельной сессии "Зеленая энергетика и инновации: инвестиционные возможности Казахстана", которая прошла в Баку в рамках 29-й Конференции ООН по изменению климата COP29 вице-министр энергетики Казахстана Сунгат Есимханов.

Для работы установок-электролизеров тоже будет использоваться экологически чистая энергия – ее будут получать от ветряных и фотоэлектрических установок мощностью около 40 ГВт, которые расположат на равнинах юго-западной части Казахстана.

Планируется, что к концу десятилетия ЕС будет производить около 10 млн т "зеленого" водорода, столько же живительного газа он будет импортировать из других стран.