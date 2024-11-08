Вестник Кавказа

COP29: Казахстан подписал инвестиционных соглашений на $3,7 млрд

COP29: Казахстан подписал инвестиционных соглашений на $3,7 млрд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Казахстан нацелился на развитие "зеленой" энергии в стране. В рамках COP29 в Баку страна подписала соглашения в этом направлении на $3,7 млрд.

Казахстан намерен привлечь $3,7 млрд инвестиций в рамках соглашений, подписанных на климатической конференции ООН в Баку (COP29), поведал вице-министр энергетики Казахстана Ильяс Бакытджан. 

Сообщается, что соглашение подписано между Казахстаном и правительством КНР. Республика также заключила договор о развитии возобновляемых источников энергии  с компанией Masdar.

Отметим, что Казахстан намерен к 2030 году добиться 15% "зеленой" энергии в энергосистеме, а к 2060 году центральноазиатская республика должна достичь углеродной нейтральности. 

Напомним, что климатическая конференция ООН в Баку продлится до 22 ноября. Основной темой повестки мероприятия стала финансовая поддержка развивающихся экономик по линии развития "зеленой" энергетики.

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COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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