COP29: Казахстан подписал инвестиционных соглашений на $3,7 млрд

Казахстан нацелился на развитие "зеленой" энергии в стране. В рамках COP29 в Баку страна подписала соглашения в этом направлении на $3,7 млрд.

Казахстан намерен привлечь $3,7 млрд инвестиций в рамках соглашений, подписанных на климатической конференции ООН в Баку (COP29), поведал вице-министр энергетики Казахстана Ильяс Бакытджан.

Сообщается, что соглашение подписано между Казахстаном и правительством КНР. Республика также заключила договор о развитии возобновляемых источников энергии с компанией Masdar.

Отметим, что Казахстан намерен к 2030 году добиться 15% "зеленой" энергии в энергосистеме, а к 2060 году центральноазиатская республика должна достичь углеродной нейтральности.

Напомним, что климатическая конференция ООН в Баку продлится до 22 ноября. Основной темой повестки мероприятия стала финансовая поддержка развивающихся экономик по линии развития "зеленой" энергетики.