Вестник Кавказа

В Казахстане запускают «Цифровую инвестиционную монету»

В Казахстане запускают «Цифровую инвестиционную монету»
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новая цифровая монета вскоре появится в Республике Казахстан, она будет продаваться только в мобильном приложении TABYS.

Нацбанк Казахстана предложит гражданам современный инвестиционный инструмент - цифровую монету.

Проект «Цифровая инвестиционная монета» стартует в ближайшее время, он позволит приобретать у Нацбанка и обратно продавать ему монеты, менять их на физические золотые инвестиционные монеты, дарить.

«Впервые такие монеты станут доступны к покупке уже в начале 2025 года. Мы, с одной стороны, следуем за трендом токенизации, но в то же время показываем, что активно используем всю инфраструктуру нашей страны»

– глава регулятора Тимур Сулейменов

Цифровые монеты будут продаваться исключительно онлайн в приложении TABYS биржи AIX. Покупать монеты можно будет из любой точки мира.

Стоимость в цифровом эквиваленте будет зависеть от цены золота, установленной LBMA, а также обменного курса Нацбанка доллара к тенге.

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