В Казахстане запускают «Цифровую инвестиционную монету»

Нацбанк Казахстана предложит гражданам современный инвестиционный инструмент - цифровую монету.
Проект «Цифровая инвестиционная монета» стартует в ближайшее время, он позволит приобретать у Нацбанка и обратно продавать ему монеты, менять их на физические золотые инвестиционные монеты, дарить.
«Впервые такие монеты станут доступны к покупке уже в начале 2025 года. Мы, с одной стороны, следуем за трендом токенизации, но в то же время показываем, что активно используем всю инфраструктуру нашей страны»
– глава регулятора Тимур Сулейменов
Цифровые монеты будут продаваться исключительно онлайн в приложении TABYS биржи AIX. Покупать монеты можно будет из любой точки мира.
Стоимость в цифровом эквиваленте будет зависеть от цены золота, установленной LBMA, а также обменного курса Нацбанка доллара к тенге.