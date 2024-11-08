Биткоин: что это такое и почему он дорожает?

Что такое биткоин и кто его контролирует?
Биткоин - это криптовалюта (цифровая валюта), которая представляет собой альтернативную форму денег и расчётов. Биткоин не контролируется ни государством, ни частными лицами, поэтому операции с ними можно проводить без участия банков и других финансовых учреждений.
Первое сообщение о биткоине появилось в 2008 году: новую электронную валютную систему представил анонимный разработчик под псевдонимом Сатоши Накамото, но кто это, неизвестно до сих пор. Первый блок в сети биткоина был добыл в 2009 году.
Как получают биткоин простыми словами?
Получение или майнинг (с английского mining, ”добыча”) биткоинов - сложный процесс. Но если говорить простыми словами, то его суть заключается в том, что майнеры используют аппаратное и программное обеспечение (криптофермы) для генерации криптографического числа, которое равно или больше числу, установленному алгоритмом системы биткоина. Майнер, который сгенерировал заданное число, получает награду в виде биткоинов и процесс начинается заново.
Сколько в мире биткоинов?
Майнить биткоины до бесконечности не получится: считается, что последние биткоины будут добыты в 2140 году. В настоящее время на рынке около 19,8 млн биткоинов, а их общая стоимость составляет $ 1,62 трлн.
Почему биткоин стоит денег?
Чтобы какой-то ресурс стал деньгами, он должен обладать набором необходимых для этого характеристик. В случае c биткоином эти характеристики следующие:
- Редкость (как у золота, например). Всего будет добыт 21 млн биткоинов (уже есть 19,8 млн) к 2140 году. Количество биткоинов регулируется системой.
- Делимость (например, один рубль = сто копеек). Биткоин делится на гораздо большее количество частей, чем обычные валюты. Один биткоин состоит из 100 миллионов сатоши.
- Доступность (доллар, например, можно купить практически во всех странах мира). Всё больше людей узнают о криптовалютах, в том числе и биткоине, а также занимаются майнингом.
- Мобильность (электронные деньги, например, можно всегда носить с собой на карте). Что касается мобильности биткоина, здесь ему вообще нет равных: его можно использовать для осуществления расчётов в любой стране мира, где есть доступ к сети интернет.
- Долговечность. Долговечность биткоина зависит от того, сколько продлится цифровая эпоха, в отличие, от золота, например, которое считается фактически неразрушимым.
Совокупность всех этих факторов привела к тому, что биткоин был принят в качестве средства расчёта и на сегодняшней день считается одной из форм денег.
Почему биткоин такой дорогой?
Сегодня биткоин - самая дорогая криптовалюта в мире. Стоимость биткоина, как и любого другого актива, определяется желанием людей его покупать и зависит от предложения. До тех пор, пока биткоин ценится какой-либо группой людей, он будет стоить дорого и на него будет активный спрос.
Кто устанавливает курс биткоина?
Курс или стоимость биткоина зиждется на:
- на его предложении
- рыночном спросе
- новостях.
Определяют ли курс биткоина затраты на его майнинг, здесь у экспертов нет единого мнения. Кто-то считает, что определяет, а кто-то уверен, что его стоимость зависит исключительно от интереса инвесторов, который подкрепляется или охлаждается соответствующими новостями.
Поскольку биткоин не выпускается ни центральным банком, ни какой-либо другой государственной структурой, такие факторы как инфляция или экономический рост не влияют на его цену.
Волатильность биткоина
Несмотря на всеобщий интерес и ажиотаж по поводу биткоина, в том числе и на правительственном уровне во многих странах мира, сама по себе эта криптовалюта (как и все остальные) остаtтся очень волатильной, то есть нестабильной. За последние 4 года стоимость биткоина достигала как минимумов, так и максимумов:
- В 2020 году биткоин упал до менее $ 5 тысяч на фоне экономической рецессии, спровоцированной пандемией коронавируса.
- В ноябре 2021 года самая первая криптовалюта в мире подорожала до $ 69 тысяч.
- В ноябре 2022 года биткоин упал до $ 16 тысяч из-за краха криптобиржи FTX.
- В конце 2023 года стоимость биткоина составила $ 42 тысячи.
- До ноября 2024 года биткоин торговался на уровне $ 63-64 тысяч.
Почему биткоин так вырос?
За почти 10 дней прошедших с выборов в США биткоин подорожал чуть более чем на 29%. И для этого есть причина: победа Дональда Трампа. В июле 2024 года на конференции, посвящённой биткоину, Трамп заявил, что если станет президентом, то он сделает всё для защиты резервов биткоина, которые есть у государства. ”Если криптовалюта определяет будущее, я хочу, чтобы она майнилась, печаталась и производилась в США”, - подытожил Трамп.
В ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп, который еще в 2019 году считал биткоин и другие криптовалюты угрозой для американского доллара и называл их пустышкой, получал финансовую поддержку в криптовалюте и обещал сделать США ”криптостолицей планеты”.
Более того, в конце сентября Трамп вместе со своими тремя сыновьями представили своё новое предприятие, World Liberty Financial - криптовалютную платформу. Этот шаг многие аналитики крипторынка также восприняли как хороший знак и благосклонность Трампа к криптовалютам, в том числе и биткоину.
Будущее биткоина
На фоне хороших для крипторынка новостей из США биткоин (как и другие криптовалюты) значительно подорожал. Что будет дальше с биткоином сказать сложно, однако ясно одно: в ближайшее время его стоимость будет определяться политической конъюнктурой в США, в частности, тем, какими будут действия Дональда Трампа в отношении крипторынка и не утратят ли инвесторы интереса к криптовалютам.