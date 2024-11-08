Биткоин: что это такое и почему он дорожает?

На этой неделе биткоин достиг рекордной стоимости: в ходе торгов блокчейн валюта показала результат в $ 93,2 тысячи. Однако на таком уровне она продержалась недолго, упав до $89-90 тысяч. Что такое биткоин, как определяется и почему растет его стоимость?

Что такое биткоин и кто его контролирует?

Биткоин - это криптовалюта (цифровая валюта), которая представляет собой альтернативную форму денег и расчётов. Биткоин не контролируется ни государством, ни частными лицами, поэтому операции с ними можно проводить без участия банков и других финансовых учреждений.

Первое сообщение о биткоине появилось в 2008 году: новую электронную валютную систему представил анонимный разработчик под псевдонимом Сатоши Накамото, но кто это, неизвестно до сих пор. Первый блок в сети биткоина был добыл в 2009 году.

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Как получают биткоин простыми словами?

Получение или майнинг (с английского mining, ”добыча”) биткоинов - сложный процесс. Но если говорить простыми словами, то его суть заключается в том, что майнеры используют аппаратное и программное обеспечение (криптофермы) для генерации криптографического числа, которое равно или больше числу, установленному алгоритмом системы биткоина. Майнер, который сгенерировал заданное число, получает награду в виде биткоинов и процесс начинается заново.

Сколько в мире биткоинов?

Майнить биткоины до бесконечности не получится: считается, что последние биткоины будут добыты в 2140 году. В настоящее время на рынке около 19,8 млн биткоинов, а их общая стоимость составляет $ 1,62 трлн.

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Почему биткоин стоит денег?

Чтобы какой-то ресурс стал деньгами, он должен обладать набором необходимых для этого характеристик. В случае c биткоином эти характеристики следующие:

Редкость (как у золота, например). Всего будет добыт 21 млн биткоинов (уже есть 19,8 млн) к 2140 году. Количество биткоинов регулируется системой.

Делимость (например, один рубль = сто копеек). Биткоин делится на гораздо большее количество частей, чем обычные валюты. Один биткоин состоит из 100 миллионов сатоши.

Доступность (доллар, например, можно купить практически во всех странах мира). Всё больше людей узнают о криптовалютах, в том числе и биткоине, а также занимаются майнингом.

Мобильность (электронные деньги, например, можно всегда носить с собой на карте). Что касается мобильности биткоина, здесь ему вообще нет равных: его можно использовать для осуществления расчётов в любой стране мира, где есть доступ к сети интернет.

Долговечность. Долговечность биткоина зависит от того, сколько продлится цифровая эпоха, в отличие, от золота, например, которое считается фактически неразрушимым.

Совокупность всех этих факторов привела к тому, что биткоин был принят в качестве средства расчёта и на сегодняшней день считается одной из форм денег.

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Почему биткоин такой дорогой?

Сегодня биткоин - самая дорогая криптовалюта в мире. Стоимость биткоина, как и любого другого актива, определяется желанием людей его покупать и зависит от предложения. До тех пор, пока биткоин ценится какой-либо группой людей, он будет стоить дорого и на него будет активный спрос.

Кто устанавливает курс биткоина?

Курс или стоимость биткоина зиждется на:

на его предложении

рыночном спросе

новостях.

Определяют ли курс биткоина затраты на его майнинг, здесь у экспертов нет единого мнения. Кто-то считает, что определяет, а кто-то уверен, что его стоимость зависит исключительно от интереса инвесторов, который подкрепляется или охлаждается соответствующими новостями.

Поскольку биткоин не выпускается ни центральным банком, ни какой-либо другой государственной структурой, такие факторы как инфляция или экономический рост не влияют на его цену.

Волатильность биткоина

Несмотря на всеобщий интерес и ажиотаж по поводу биткоина, в том числе и на правительственном уровне во многих странах мира, сама по себе эта криптовалюта (как и все остальные) остаtтся очень волатильной, то есть нестабильной. За последние 4 года стоимость биткоина достигала как минимумов, так и максимумов:

В 2020 году биткоин упал до менее $ 5 тысяч на фоне экономической рецессии, спровоцированной пандемией коронавируса.

В ноябре 2021 года самая первая криптовалюта в мире подорожала до $ 69 тысяч.

В ноябре 2022 года биткоин упал до $ 16 тысяч из-за краха криптобиржи FTX.

В конце 2023 года стоимость биткоина составила $ 42 тысячи.

До ноября 2024 года биткоин торговался на уровне $ 63-64 тысяч.

Почему биткоин так вырос?

За почти 10 дней прошедших с выборов в США биткоин подорожал чуть более чем на 29%. И для этого есть причина: победа Дональда Трампа. В июле 2024 года на конференции, посвящённой биткоину, Трамп заявил, что если станет президентом, то он сделает всё для защиты резервов биткоина, которые есть у государства. ”Если криптовалюта определяет будущее, я хочу, чтобы она майнилась, печаталась и производилась в США”, - подытожил Трамп.

В ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп, который еще в 2019 году считал биткоин и другие криптовалюты угрозой для американского доллара и называл их пустышкой, получал финансовую поддержку в криптовалюте и обещал сделать США ”криптостолицей планеты”.

Более того, в конце сентября Трамп вместе со своими тремя сыновьями представили своё новое предприятие, World Liberty Financial - криптовалютную платформу. Этот шаг многие аналитики крипторынка также восприняли как хороший знак и благосклонность Трампа к криптовалютам, в том числе и биткоину.

Будущее биткоина

На фоне хороших для крипторынка новостей из США биткоин (как и другие криптовалюты) значительно подорожал. Что будет дальше с биткоином сказать сложно, однако ясно одно: в ближайшее время его стоимость будет определяться политической конъюнктурой в США, в частности, тем, какими будут действия Дональда Трампа в отношении крипторынка и не утратят ли инвесторы интереса к криптовалютам.