Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Цена за биткоин в среду пробила исторический "потолок", составив $92 тыс. Неудержимый рост цены виртуальной валюты связывают с победой Трампа на выборах в США.

Впервые в истории курс биткоина превысил отметку в $92 тыс.

Криптовалюта к 18:35 по московскому времени поднялась в цене на 2,5% - до $91,7 тыс , как передает Coindesk. В процессе торгов курс поднимался до $92 тыс, передает ТАСС.

Отметим, что стоимость криптовалюты выросла более чем вдвое с начала года. Аналитики связывают криптовалютный бум с победой Трампа на выборах президента США. Республиканец благосклонно относится к цифровой валюте.