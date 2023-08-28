Вестник Кавказа

Биткоин вплотную подобрался к психологической планке в $90 тысяч

Биткоин вплотную подобрался к психологической планке в $90 тысяч
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Торговая сессия самой популярной в мире криптовалюты на площадке Binance минувшей ночью зафиксировала рост стоимости биткоина более $89 тысяч, правда, к 03:07 мск она упала до $88,2 тысяч.

Стоимость биткоина в ходе торговой сессии минувшей ночью обновила исторический максимум, превысив $89 тыс, свидетельствуют данные площадки Binance по состоянию на 02:13 мск.

Спустя час, к 03:07 мск, стоимость биткоина опять пошла вниз, до $88,2 тыс, передает ТАСС.

Криптовалюта, ставшая особенно популярной в последние годы, постоянно растет после выборов президента США, прошедших 5 ноября – в этот день ее стоимость обновила исторический максимум с 14 марта 2024 года, превысив $73 тыс.

Как полагают аналитики криптобиржи Binance, с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США для криптовалют наступил "золотой век".

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