Биткоин вплотную подобрался к психологической планке в $90 тысяч

Торговая сессия самой популярной в мире криптовалюты на площадке Binance минувшей ночью зафиксировала рост стоимости биткоина более $89 тысяч, правда, к 03:07 мск она упала до $88,2 тысяч.

Стоимость биткоина в ходе торговой сессии минувшей ночью обновила исторический максимум, превысив $89 тыс, свидетельствуют данные площадки Binance по состоянию на 02:13 мск.

Спустя час, к 03:07 мск, стоимость биткоина опять пошла вниз, до $88,2 тыс, передает ТАСС.

Криптовалюта, ставшая особенно популярной в последние годы, постоянно растет после выборов президента США, прошедших 5 ноября – в этот день ее стоимость обновила исторический максимум с 14 марта 2024 года, превысив $73 тыс.

Как полагают аналитики криптобиржи Binance, с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США для криптовалют наступил "золотой век".