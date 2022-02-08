Выборы в США подняли индекс доллара и стоимость биткоина

На фоне президентских выборов в США до рекорда выросла стоимость биткоина. Также поднялся индекс доллара относительно других валют.

Рост стоимости биткоина и индекса американского доллара отмечается на фоне выборов в США.

Биткоин вышел на новый рекорд, поднявшись до $75 тыс, он прибавил 10,1% на 06:08 мск. После этого рост замедлился, до $74,267 тыс, следует из данных площадки Binance. Максимальная стоимость биткоина установлена в любом случае - прошлый рекорд составлял $73,777 тыс, это было в марте этого года.

Кроме того, выборы укрепили доллар. Индекс американской валюты резко вырос - до 104,218 пункта, прибавив 0,74%. Индекс показывает силу USD относительно других валют: евро, фунта, японской йене, канадского доллара, швейцарского франка и шведской кроны.