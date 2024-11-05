Чечня и «Р7-Офис» договорились о цифровом сотрудничестве

Власти Чечни заключили с компанией «Р7-Офис» соглашение о сотрудничестве. Оно откроет новые возможности для модернизации IT-инфраструктуры республики.

Организация «Р7-Офис», которая занимается разработкой программного обеспечения, заключило с Чечней соглашение о совместной работе, пишет пресс-служба министерства транспорта, связи и цифрового развития республики.

Стороны будут совместно работать над внедрением российских IT-решений в образовательные и государственные учреждения Чечни. «Р7-Офис» приступит к интеграции своих программных решений в работу ключевых институтов.

Ключевой частью данного сотрудничества станут образовательные программы для педагогов и госслужащих, благодаря которым они смогут эффективно использовать новые инструменты.

Современные технологии помогут создать гибкую и безопасную цифровую среду в Чечне. Кроме того, это повысит независимость IT-сферы от внешних факторов.

Как отметил глава ведомства Адам Черхигов, данное соглашение откроет новые возможности для модернизации IT-инфраструктуры республики. Он назвал сотрудничество с «Р7-Офис» важным шагом на пути к развитию цифровой инфраструктуры.

«Это позволит нам повысить эффективность работы госорганов и образовательных учреждений, а также ускорить развитие высокотехнологичной среды в регионе»

- Адам Черхигов

Гендиректор компании Евгений Шелковников заявил, что российские IT-решения могут стать основой для устойчивого развития регионов, предоставляя надежные и удобные инструменты для управления и образования.

«Мы гордимся тем, что наш продукт станет частью цифровой экосистемы Чечни и поможет успешно продолжить цифровую трансформацию регионов России»

- Евгений Шелковников