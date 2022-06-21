Вестник Кавказа

Биткоин снова взял новую вершину

Биткоин снова взял новую вершину
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Самая популярная в мире криптовалюта, биткоин, на торгах на площадке Binance установил новый рекорд – его стоимость превысила 96 тысяч долларов.

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив $95 тыс, свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным на 06:23 мск, самая популярная нынче криптовалюта преодолела отметку $95 тыс и в моменте достигла рекордных $95,2 тыс, прибавив "в весе" 3,87%, передает ТАСС.

Однако останавливаться на взятом рекорде биткоин не пожелал и продолжил расти дальше – уже через пару минут он ускорился и достиг уровня в $95,506 тыс, прибавив еще 4,12%. 

В 07:06 мск криптовалюта преодолела отметку $96 тыс и достигла рекордных $96,575 тыс, прибавив еще 5,12%.

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