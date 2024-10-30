В развитие промышленной зоны в Самаркандской области вложат более $4 млрд

Индустриальную зону намерены создать в Самаркандской области Узбекистана. Планируется открытие предприятий в области фармацевтики, обрабатывающей промышленности, а также развитие туризма.

В Самаркандской области создадут промышленный кластер с объемом инвестиций свыше $4 млрд. Планируется открытие свыше 120 предприятий, поведала пресс-служба президента Узбекистана.

На первом этапе, который стартует в следующем году, планируется вложить более $1,5 млрд. Жители региона получат более 20 тыс рабочих мест. Планируется запуск предприятий в области фармацевтики, химии и электротехники.

Проект предполагает не только открытие новых фабрик, но и развитие сферы туризма. Так, район вокруг реки Зарафшан планируется сделать туристическим. Здесь появится 35-километровый маршрут, а также гастрономический мост на канале Нарпай.

Также есть планы по развитию месторождений в Кошработе, Иштыхане, Нурабаде. Здесь планируется создать предприятия по обработке природных ресурсов.