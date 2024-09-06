Из Челябинска в Самарканд будут летать самолеты трех авиакомпаний

Сразу три авиакомпании планируют запустить рейсы из Челябинска в Самарканд. Полеты будут проводиться в течение трех лет.

Три авиакомпании намереваются запустить рейсы из Челябинска в Самарканд. Рейсы будут выполняться до конца лета 2027 года, сообщает Росавиация.

Сообщается, что самолеты до Самарканда запустят «Ред вингс» «Северный ветер» и «Уральские авиалинии».

Впрочем, как отмечают эксперты авиационной отрасли, разрешение на полеты еще не означает, что перевозчики будут в действительности выполнять перелеты в течение всего периода действия разрешения. Если направление не будет пользоваться популярностью у жителей региона, рейсы могут быть сокращены.

Отметим, что турпоток в Узбекистан с января по август 2024 года составил более 5 млн человек. Наибольшей популярностью страна пользуется у жителей соседних государств – Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана.