Вестник Кавказа

Из Челябинска в Самарканд будут летать самолеты трех авиакомпаний

Из Челябинска в Самарканд будут летать самолеты трех авиакомпаний
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сразу три авиакомпании планируют запустить рейсы из Челябинска в Самарканд. Полеты будут проводиться в течение трех лет.

Три авиакомпании намереваются запустить рейсы из Челябинска в Самарканд. Рейсы будут выполняться до конца лета 2027 года, сообщает Росавиация. 

Сообщается, что самолеты до Самарканда запустят «Ред вингс» «Северный ветер» и «Уральские авиалинии». 

Впрочем, как отмечают эксперты авиационной отрасли, разрешение на полеты еще не означает, что перевозчики будут в действительности выполнять перелеты в течение всего периода действия разрешения. Если направление не будет пользоваться популярностью у жителей региона, рейсы могут быть сокращены.   

Отметим, что турпоток в Узбекистан с января по август 2024 года составил более 5 млн человек. Наибольшей популярностью страна пользуется у жителей соседних государств – Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана.

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