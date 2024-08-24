Вестник Кавказа

Самолеты станут чаще летать из Самарканда в Стамбул

Салон самолета
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Компания Air Samarkand вводит в расписание дополнительный рейс между Самаркандом и Стамбулом. Начиная с 14 сентября будет выполняться по три рейса в неделю.

Авиаперевозчик Air Samarkand увеличивает частоту рейсов между Самаркандом и Стамбулом.

С 14 сентября самолеты будут выполнять полеты по данному маршруту три раза еженедельно. Дополнительный рейс назначен на субботу.

Увеличить частоту рейсов компания смогла в связи с возвращением из ОАЭ с техобслуживания и модернизации самолета Airbus A321 (UK-32120). Лайнер включает бизнес и эконом-класс и рассчитан на 194 пассажира.

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